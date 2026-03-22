Песков заявил, что убийства иранского руководства не останутся без последствий

Убийства иранского руководства США и Израилем в дальнейшем будут иметь очень глубокие последствия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

Он выразил надежду, что подобные убийства не станут нормой. Однако на данный момент это реальность, в которой живет мир.

Песков добавил, что желание сменить режим в Тегеране, о котором говорилось в начале конфликта, в итоге привело к сплочению иранского народа вокруг руководства своей страны. Но, к сожалению, добавил пресс-секретарь российского лидера, конфликт расширяет свои границы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.