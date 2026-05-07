Блогер Оксана Самойлова назвала слухи о 200 млн рублей за шоу с Джиганом ложью

Блогер Оксана Самойлова назвала ложью слухи, что она получила 200 миллионов рублей за съемки семейного реалити-шоу с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн). Ее комментарий передает Super.ru.

Самойлова рассказала, что встречается с журналистом, который пустил данный слух, лишь на мероприятиях, где она может дать небольшие интервью.

"Я с ним не общаюсь, не дружу, и, естественно, никакой информации он знать не может", – добавила Самойлова, опровергнув слова журналиста, который заявил, что знаком с экс-супругой рэпера лично и посвящен во многие рабочие моменты.

В свою очередь, Джиган заявил в беседе с изданием, что ничего не знает про выплаты за съемки семейного реалити-шоу.

В декабре 2025 года состоялась премьера реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной", которое посвящено жизни рэпера и блогера. Съемки начались за 4 месяца до того, как Самойлова инициировала бракоразводный процесс. Блогер тогда заявляла, что данный формат позволил ей показать реальное состояние дел в семье.

В апреле 2026 года рэпер и блогер заключили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства, связанного с разводом и разделом имущества. СМИ писали, что Самойлова приняла условия, предложенные Джиганом, и передала ему половину совместно нажитого имущества. После этого суд официально развел пару.

