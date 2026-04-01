Суд официально развел Джигана и Оксану Самойлову после 14 лет брака

Суд официально развел рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко. – Прим. ред.) и блогера Оксану Самойлову после 14 лет брака, рассказал изданию StarHit адвокат Сергей Жорин.

Самойлова инициировала бракоразводный процесс в октябре 2025 года. Суд предоставил паре 2 месяца для примирения, однако супруги не смогли наладить отношения. Блогер заявляла, что не видела мужа на протяжении этого времени.

При этом процесс расторжения приостанавливали после того, как Джиган подал встречный иск, в котором потребовал признать брачный договор недействительным. Жорин заявлял, что документ был подписан в тот период, когда исполнитель проходил лечение и находился в уязвимом состоянии. По словам правозащитника, о некоторых условиях договора его клиент якобы узнал только в ходе бракоразводного процесса.

Позже адвокат Самойловой Олег Тонаканян подчеркнул, что рэпер в момент подписания договора находился в адекватном состоянии.

В результате экс-супруги заключили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства. По данным СМИ, Самойлова приняла условия, предложенные Джиганом, и передала ему половину совместно нажитого имущества.

Музыканту достался трехэтажный особняк, оцениваемый примерно в 350 миллионов рублей. Однако теперь Джиган обязан компенсировать Самойловой часть стоимости дома. Помимо этого, стороны урегулировали вопросы, касающиеся трех квартир.

