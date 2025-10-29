Джиган набил тату с изображением сына на фоне развода с Самойловой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/iamgeegun

Рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) набил татуировку с изображением сына на фоне развода с блогером и моделью Оксаной Самойловой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он посетил салон вместе со своим сыном Давидом. Исполнитель выложил фото татуировки в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Изображение набили на ноге Джигана – на тату он предстал в роли самурая, который держит в обеих руках мечи, а рядом с ним сидит его сын в костюме воина.

В начале октября Самойлова выложила в соцсеть эмоциональный пост, где рассказала, что "устала быть сильной". Через несколько дней она подала иск на развод с Джиганом.

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что блогер устала терпеть выходки супруга, который "перестал быть артистом и превратился в какого-то скандального мужика". Он добавил, что Джиган продолжал встречаться с молодыми девушками, несмотря на брак.

Через некоторое время Самойлова подтвердила развод с мужем. Она отметила, что переживает, так как они были в браке на протяжении долгого времени. У пары четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

Накануне, 28 октября, блогер рассказала, что не видела супруга больше месяца. Он также не явился на заседание суда по делу о разводе. Адвокат Самойловой Олег Тонаконян заявил, что Джиган хочет примириться с супругой.