Оксана Самойлова подогрела слухи о разводе с Джиганом

Фото: телеграм-канал "Оксана Самойлова"

Блогер и модель Оксана Самойлова вновь заставила поклонников заговорить о возможном разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.), опубликовав эмоциональное признание в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Мам, твоя девочка так устала быть сильной... Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной", – высказалась она.

Больше никаких комментариев блогер не оставляла.

В сентябре пользователи интернета начали замечать, что Самойлова внезапно перестала вести социальные сети. Спустя время блогер опубликовала фотографии с Недели моды в Милане, где позировала в черном бюстгальтере, кожаной куртке, джинсах и ботильонах. При этом она никак не объяснила свое внезапное исчезновение.

Самойлова и Джиган воспитывают четырех детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Предпринимательница отмечала, что любит детей и задумывается еще об одном, но ее останавливает нехватка времени. По ее словам, из-за этого больше всех переживает старшая дочь Ариела.