Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 10:53

Политика

МИД Ирана сообщил о ранении нового верховного лидера Хаменеи

Фото: depositphotos/lkpro

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

"Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью", – уточнил дипломат.

В ходе общения с прессой Багаи также раскрыл, что на должность нового верховного лидера претендовало несколько кандидатов, но большинство членов Совета экспертов отдали предпочтение именно Хаменеи.

На соответствующем посту Моджтаба Хаменеи сменил своего отца Али, который погиб в ходе одного из ударов после начавшейся 28 февраля полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новому верховному лидеру Исламской Республики уже принес присягу глава иранского МИД Аббас Арагчи. Официальную клятву он дал от имени всего дипломатического корпуса.

В свою очередь, Владимир Путин направил Хаменеи-младшему поздравление, в котором выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.

Однако американский президент Дональд Трамп оказался недоволен его избранием. Глава Белого дома не уточнил подробностей, но заявил, что будет следить "за развитием событий".

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика