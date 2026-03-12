МИД Ирана сообщил о ранении нового верховного лидера Хаменеи

Фото: depositphotos/lkpro

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

"Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью", – уточнил дипломат.

В ходе общения с прессой Багаи также раскрыл, что на должность нового верховного лидера претендовало несколько кандидатов, но большинство членов Совета экспертов отдали предпочтение именно Хаменеи.

На соответствующем посту Моджтаба Хаменеи сменил своего отца Али, который погиб в ходе одного из ударов после начавшейся 28 февраля полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новому верховному лидеру Исламской Республики уже принес присягу глава иранского МИД Аббас Арагчи. Официальную клятву он дал от имени всего дипломатического корпуса.

В свою очередь, Владимир Путин направил Хаменеи-младшему поздравление, в котором выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.

Однако американский президент Дональд Трамп оказался недоволен его избранием. Глава Белого дома не уточнил подробностей, но заявил, что будет следить "за развитием событий".