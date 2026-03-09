Глава МИД Ирана присягнул на верность новому верховному лидеру страны

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи от имени всего дипломатического корпуса принес присягу верности новому верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи. Послание министра опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

В своем обращении Арагчи подчеркнул, что избрание нового лидера в текущей сложной для республики обстановке является гарантией сохранения суверенитета и территориальной целостности, а также способствует укреплению национального единства.

Глава иранской дипломатии заверил третьего верховного лидера Исламской Республики в верности от себя лично и от имени всех сотрудников министерства. Арагчи поклялся ни на минуту не прекращать усилий по защите прав иранского народа и продвижению национальных интересов страны на международной арене.

Бывший Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате совместной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ответ на это президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Верховного лидера не останется безнаказанным.

Позже представители Совета экспертов Ирана сообщили, что на экстренном заседании новым Верховным лидером был избран сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи. При этом подчеркивается, что решение на собрании было принято единогласно.