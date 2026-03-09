Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 марта, 15:59

Политика

Уиткофф и Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и предприниматель из США Джаред Кушнер отменили свою поездку в Израиль, которая должна была состояться 10 марта. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Ранее об их визите сообщили американские СМИ. Планировалось, что они проведут встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. При этом подробности переговоров не раскрываются.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.

Позже СМИ США со ссылкой на Пентагон сообщали, что военная операция Вашингтона против Ирана может продолжаться не менее 100 дней. Конфликт может затянуться до сентября.

