Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Израиль 10 марта для встречи с Нетаньяху

Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера Дональда Трампа, отправятся во вторник, 10 марта, в Израиль. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что в ходе визита они проведут встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. При этом подробности переговоров не раскрываются.

Администрация Белого дома на данный момент не подтвердила эту информацию.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.

Позже СМИ США со ссылкой на Пентагон сообщали, что военная операция Вашингтона против Ирана может продолжаться не менее 100 дней. Конфликт может затянуться до сентября.