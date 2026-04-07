WSJ: Трампу представили новые списки целей для ударов по Ирану

Трампу представили новые списки целей для ударов по Ирану – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/YURI GRIPAS

Американское военное руководство представило президенту США Дональду Трампу списки иранской энергетической и транспортной инфраструктуры для новых атак. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

В материале сказано, что американские военные готовятся к новой фазе военной операции против Ирана. Пентагон собрал очередные списки объектов по архивным и актуальным данным. Один из них будет выбран главой Белого дома.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп ранее заявил, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь и она "может случиться уже завтра", если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

