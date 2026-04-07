Белый дом резко отреагировал на сообщение о планах ядерного удара по Ирану

Белый дом грубо прокомментировал публикацию портала Headquarters в X, авторы которого предположили, что Штаты якобы могут применить против Ирана ядерное оружие.

Немногим ранее Headquarters опубликовал отрывок видеозаписи выступления вице-президент США Джей Ди Вэнса в Будапеште, в котором утверждается, что он якобы намекает на возможность использования ЯО.

На видео, распространенном СМИ, Вэнс сообщил, что Вашингтон рассчитывает получить ответ от иранской стороны до истечения срока ультиматума 7 апреля вечером. При этом он подчеркнул, что США готовы к другому исходу событий, сказав, что у США "есть инструменты, которые мы пока не решили задействовать".

"Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент (США Джей Ди Вэнс. – Прим. ред.), не "подразумевает" этого, вы совершенные клоуны", – заявили в Белом доме.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Как заявил президент США Дональд Трамп, американские военные могут уничтожить Иран за одну ночь и она "может случиться уже завтра", если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Позже Трамп предупредил о полном уничтожении Иранской цивилизации. Однако добавил, что не хочет, чтобы это произошло.

В свою очередь, ООН заявила, что реализация Трампом угроз Ирану равносильна самому тяжкому преступлению. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что осуждает подобные высказывания.

