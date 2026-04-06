Риелтор Свиридов: аренда квартир в Москве подешевела примерно на 10%

Аренда жилья в столице подешевела в первом квартале 2026 года, сообщили аналитики. Почему так произошло и когда ситуация на рынке может измениться, разбиралась Москва 24.

Ставки падают?

Стоимость аренды жилья в Москве снизилась в первом квартале 2026 года, сообщили РИА Недвижимость со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам замдиректора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксаны Поляковой, очередной всплеск роста цен пришелся на август – октябрь 2025 года. Аренда местами подорожала на 15% в зависимости от локации и качества объектов, а средние ставки в тот период достигли исторического максимума – 66 тысяч рублей за однокомнатную квартиру в месяц.

Однако в первом квартале 2026 года ситуация изменилась, сообщил журналистам руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев. В частности, однушки оказались единственным сегментом, где ставки остались на уровне марта 2025 года – 60 тысяч рублей в месяц. При этом студии в марте 2026-го сдавались в среднем за 60 тысяч рублей (минус 3% год к году), двухкомнатные – за 80 тысяч (минус 3%), трехкомнатные – за 118 тысяч (минус 9%), четырехкомнатные и больше – за 286 тысяч рублей (минус 13%).

Главный аналитик "Циан" Алексей Попов в беседе с агентством объяснил ситуацию большим объемом предложения жилья на столичном рынке. По его словам, в марте 2026 года москвичи предлагали снять 23,2 тысячи лотов: таким образом, рост составил 13% за квартал и 4% за год.

Риелтор Олег Бендриков в беседе с Москвой 24 подтвердил, что количество предложений сейчас очень большое, и главная причина – небольшой отток людей из города.





Олег Бендриков риелтор В целом, однокомнатная квартира подешевела примерно на 5 тысяч рублей: при средней стоимости такого жилья в районе 60 тысяч рублей это составляет около 10%. Речь идет не обо всех сегментах рынка, а в первую очередь о среднем. В других категориях ситуация может отличаться, но общий тренд на снижение цен присутствует.

По его мнению, вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки. Если она снижается, спрос на аренду не увеличится, а следовательно, и стоимость съема не начнет расти. При этом найм подорожает, если люди не смогут или не захотят покупать недвижимость.

"Последние годы это хорошо показали: когда ключевая и ипотечная ставки сильно выросли, многие перестали рассматривать приобретение квартир, поняв, что выгоднее арендовать, и спрос резко пошел вверх. В результате цены поднялись почти в два раза – например, квартиры, которые раньше стоили 35 тысяч, теперь сдаются за 55–60 тысяч", – отметил эксперт.

Сезонные всплески

Риелтор Олег Свиридов также подчеркнул, что аренда жилья в Москве в первом квартале 2026 года снизилась в цене практически во всех сегментах. Однако в качестве одной из ключевых причин эксперт назвал ситуацию на вторичном рынке продаж.

"Там сформировалось очень большое предложение, и многие собственники не смогли продать квартиры по цене, которую хотели получить. При этом у части из них не было острой срочности в сделке. В результате они приняли решение сдавать это жилье в аренду – такие квартиры существенно увеличили объем предложения", – рассказал Свиридов Москве 24.

По его словам, логика в данном процессе простая: пока квартира не продается, она может приносить доход. Это привело к тому, что даже достаточно ликвидные варианты стали дольше экспонироваться на рынке, а конкуренция среди арендодателей выросла, спровоцировав снижение цен.





Олег Свиридов риелтор Что касается масштаба снижения, усредненно можно говорить о коррекции примерно на 10%. В разных сегментах цифры могут отличаться, но в целом от этого показателя можно отталкиваться. Однако снижение первостепенно коснулось не эконом-класса – здесь спрос остается стабильным.

Жилье более высокого уровня подешевело заметнее, так как здесь наибольшее количество предложений, добавил риелтор.

"Подорожание традиционно ожидается во второй половине июля и вплоть до начала августа. В этот период начинается пора поступлений в учебные заведения, и родители иногородних студентов активно ищут детям жилье в Москве. Этот фактор создает ярко выраженную сезонность", – отметил Свиридов.

В остальное время, по его словам, ситуация стабильна: нет ни резких всплесков спроса, ни заметных провалов. В межсезонье же цены зависят больше от общих экономических факторов – уровня ипотечных ставок, доходов населения, миграционных процессов, – чем от календаря.

Олег Бендриков, в свою очередь, пояснил, что при текущих вводных, когда ипотека остается дорогой, а рынок перенасыщен предложением, прогнозировать новое подорожание сложно.

"Думаю, пока цены будут стоять на месте. Возможно, небольшое повышение в пределах 5–10% случится осенью, но летом – вряд ли", – рассказал эксперт.

Он согласился, что сезонные колебания на рынке аренды в Москве главным образом связаны с началом учебного года. В город приезжают студенты, в связи с чем спрос особенно увеличивается в районах, где расположены университеты.

Кроме того, в столицу возвращаются те, кто выходит на работу после лета. В самый же жаркий погодный сезон спрос, наоборот, падает, так как многие москвичи предпочитают снимать загородную недвижимость вместо городской квартиры или уезжают в отпуск, объяснил специалист.

