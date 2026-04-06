Риелтор Свиридов: аренда квартир в Москве подешевела примерно на 10%

Аренда жилья в столице подешевела в первом квартале 2026 года, сообщили аналитики. Почему так произошло и когда ситуация на рынке может измениться, разбиралась Москва 24.
Ставки падают?
Стоимость аренды жилья в Москве снизилась в первом квартале 2026 года, сообщили РИА Недвижимость со ссылкой на опрошенных экспертов.
По словам замдиректора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксаны Поляковой, очередной всплеск роста цен пришелся на август – октябрь 2025 года. Аренда местами подорожала на 15% в зависимости от локации и качества объектов, а средние ставки в тот период достигли исторического максимума – 66 тысяч рублей за однокомнатную квартиру в месяц.
Однако в первом квартале 2026 года ситуация изменилась, сообщил журналистам руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев. В частности, однушки оказались единственным сегментом, где ставки остались на уровне марта 2025 года – 60 тысяч рублей в месяц. При этом студии в марте 2026-го сдавались в среднем за 60 тысяч рублей (минус 3% год к году), двухкомнатные – за 80 тысяч (минус 3%), трехкомнатные – за 118 тысяч (минус 9%), четырехкомнатные и больше – за 286 тысяч рублей (минус 13%).
Главный аналитик "Циан" Алексей Попов в беседе с агентством объяснил ситуацию большим объемом предложения жилья на столичном рынке. По его словам, в марте 2026 года москвичи предлагали снять 23,2 тысячи лотов: таким образом, рост составил 13% за квартал и 4% за год.
Риелтор Олег Бендриков в беседе с Москвой 24 подтвердил, что количество предложений сейчас очень большое, и главная причина – небольшой отток людей из города.
По его мнению, вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки. Если она снижается, спрос на аренду не увеличится, а следовательно, и стоимость съема не начнет расти. При этом найм подорожает, если люди не смогут или не захотят покупать недвижимость.
"Последние годы это хорошо показали: когда ключевая и ипотечная ставки сильно выросли, многие перестали рассматривать приобретение квартир, поняв, что выгоднее арендовать, и спрос резко пошел вверх. В результате цены поднялись почти в два раза – например, квартиры, которые раньше стоили 35 тысяч, теперь сдаются за 55–60 тысяч", – отметил эксперт.
Сезонные всплески
Риелтор Олег Свиридов также подчеркнул, что аренда жилья в Москве в первом квартале 2026 года снизилась в цене практически во всех сегментах. Однако в качестве одной из ключевых причин эксперт назвал ситуацию на вторичном рынке продаж.
"Там сформировалось очень большое предложение, и многие собственники не смогли продать квартиры по цене, которую хотели получить. При этом у части из них не было острой срочности в сделке. В результате они приняли решение сдавать это жилье в аренду – такие квартиры существенно увеличили объем предложения", – рассказал Свиридов Москве 24.
По его словам, логика в данном процессе простая: пока квартира не продается, она может приносить доход. Это привело к тому, что даже достаточно ликвидные варианты стали дольше экспонироваться на рынке, а конкуренция среди арендодателей выросла, спровоцировав снижение цен.
Жилье более высокого уровня подешевело заметнее, так как здесь наибольшее количество предложений, добавил риелтор.
"Подорожание традиционно ожидается во второй половине июля и вплоть до начала августа. В этот период начинается пора поступлений в учебные заведения, и родители иногородних студентов активно ищут детям жилье в Москве. Этот фактор создает ярко выраженную сезонность", – отметил Свиридов.
В остальное время, по его словам, ситуация стабильна: нет ни резких всплесков спроса, ни заметных провалов. В межсезонье же цены зависят больше от общих экономических факторов – уровня ипотечных ставок, доходов населения, миграционных процессов, – чем от календаря.
Олег Бендриков, в свою очередь, пояснил, что при текущих вводных, когда ипотека остается дорогой, а рынок перенасыщен предложением, прогнозировать новое подорожание сложно.
"Думаю, пока цены будут стоять на месте. Возможно, небольшое повышение в пределах 5–10% случится осенью, но летом – вряд ли", – рассказал эксперт.
Он согласился, что сезонные колебания на рынке аренды в Москве главным образом связаны с началом учебного года. В город приезжают студенты, в связи с чем спрос особенно увеличивается в районах, где расположены университеты.
Кроме того, в столицу возвращаются те, кто выходит на работу после лета. В самый же жаркий погодный сезон спрос, наоборот, падает, так как многие москвичи предпочитают снимать загородную недвижимость вместо городской квартиры или уезжают в отпуск, объяснил специалист.