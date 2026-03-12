Психолог Сальникова: родители не обязаны покупать детям квартиры

Почти половина российских зумеров рассчитывает на помощь родителей в покупке первого жилья, показал опрос. Причем столичная молодежь мечтает о квартирах на несколько квадратов больше среднероссийских. Стоит ли родителям потакать в таких желаниях, расскажет Москва 24.

Квадратные метры

Финансовую поддержку от родителей при покупке первой квартиры ждут 53,2% российских зумеров, выяснили аналитики "СберСтрахования жизни". При этом самостоятельно копят на жилье, используя различные финансовые стратегии, 27,3%.

По данным исследования, всего о собственной квартире мечтают 44% молодых россиян в возрасте от 18 до 30 лет. В среднем по РФ зумеры хотят жилье площадью 70,6 квадратного метра. Чаще всего (42%) выбирают варианты от 41 до 70 квадратных метров, а 28% – от 71 до 100. Еще 20% рассматривают метраж до 40 квадратных метров, а 10% хотят квартиры свыше 100 "квадратов".

Данные по Москве в этом плане отличаются: 37% выбирают площадь от 41 до 70 квадратных метров, а 33% – от 71 до 100. Кроме того, 17% согласны на варианты до 40 метров, а 13% присматриваются к просторному жилью более 100 "квадратов".

Также аналитики выяснили, что на покупку жилья жители регионов планируют потратить в среднем 5,1 миллиона рублей (с учетом возможной продажи имеющейся недвижимости). Также 42% планируют уложиться в 3–5 миллионов, 28% – в 5–10 миллионов, 25% – до 3 миллионов, и лишь 5% рассчитывают потратить более 10 миллионов.

В Москве сумма выше – в среднем 6 миллионов рублей. Распределение по бюджету также отличается: 37% жителей столицы рассчитывают на траты в 3–5 миллионов, 28% – на 5–10 миллионов, 25% – до 3 миллионов, и 10% готовы потратить свыше 10 миллионов.

Ипотеку для покупки жилья планируют взять 74,9% зумеров по стране и 71% – в Москве. На продажу текущей недвижимости рассчитывают 33,2% жителей регионов и 44% – в столице. Бесплатное получение от родственников, города или предприятия – вариант для 18,7% по РФ и 25% – в Москве. Материнский капитал или субсидии учитывают 14,3% молодых людей по стране и 10% – в столице.

Для накопления на мечту 32,5% опрошенных откладывают с зарплаты без финансовых инструментов, 14,9% открывают вклады, а 4,5% инвестируют в акции и облигации. Еще 2,4% покупают драгметаллы, плюс 1,8% используют накопительное страхование жизни. При этом 37,6% пока не предпринимают какие-либо шаги.

В исследовании указано, что подавляющее большинство зумеров (77,9%) покупают жилье для себя и своей семьи. Кроме того, 14,6% думают о дальнейшем расширении, 9,6% рассматривают недвижимость как инвестицию для перепродажи, и лишь 1,5% – для сдачи в аренду.

"Нет нацеленности на будущее"

В вопросе покупки жилья родителями для зумеров необходимо реалистично оценить возможности большинства жителей страны, отметил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"При медианной заработной плате в 73–75 тысяч рублей накопить серьезную сумму на жилье для детей крайне сложно. Кроме того, около 50% студентов вузов и колледжей учатся на платной основе, и эти расходы ложатся на родителей", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ По моему мнению, реально участвовать в приобретении квартир для детей могут не более 10–15% родителей – как правило, это те, чьи доходы превышают 500 тысяч рублей в месяц. Другие либо сами обременены долгосрочным кредитом на 20–30 лет, либо тратят все средства на текущие нужды. В результате зумеры сталкиваются с ситуацией, когда собственное жилье становится для них недоступным.

Однако Сафонов отметил, что это общемировой тренд: исследования показывают, что в США и Европе молодые люди все чаще вынуждены делить квадратные метры с родителями из-за дороговизны жизни и кредитных программ. Россия здесь не стала исключением.

В то же время, по словам экономиста, возможность копить на квартиру есть даже в случае невысокого дохода.

"Первое и главное – планирование бюджета и ревизия расходов. Нельзя относиться к деньгам как к тому, что пришло и тут же потратилось на все, что захотелось. Нужно научиться видеть ненужные расходы. Например, поход в ресторан быстрого питания для семьи из пяти человек обойдется примерно в 2 тысячи рублей. Можно купить продукты в магазине и приготовить бургеры дома – будет и вкуснее, и значительно дешевле", – сказал он.

Также сэкономить деньги и пустить их на реализацию мечты поможет устранение эмоциональных покупок.

"Рекламные акции с криками "только сегодня скидка 20%" почти никогда не дают реальной выгоды. Действительно экономить можно только на сезонных распродажах, когда продавцы вынуждены освобождаться от излишков", – рекомендовал Сафонов.

В качестве еще одного инструмента он назвал разумное использование маркетплейсов. Зачастую такие покупки дешевле, чем офлайн, но не стоит увлекаться доставкой на дом – это дополнительные расходы.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Четвертое и самое важное – учиться откладывать. Нужно поставить себе задачу экономить в течение месяца определенную сумму, пусть даже небольшую – 5–10 тысяч рублей, а после сразу выводить эти деньги из семейного кошелька на вклад. К концу года соберется сумма с процентами, которую можно объединить и переложить уже на более серьезный депозит.

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова в разговоре с Москвой 24 отметила, что многие зумеры уже работают в крупных компаниях и умеют зарабатывать.

"Но, пожалуй, только у половины из них есть нацеленность на будущее. Финансовое мышление у зумеров развито неплохо, но вот ценность стабильности, которую символизирует собственная квартира, они часто не разделяют", – добавила она.

По словам специалиста, если поколение родителей жило по понятному плану, то зумеры более гибкие. Они понимают, что современные условия быстро меняются, и не видят особой необходимости в стабильности. Поэтому покупка квартиры для них далеко не всегда является приоритетом.





Дарья Сальникова клинический психолог Родители не должны покупать детям квартиру. Задача взрослых – дать базовые вещи: любовь, общие понятия о том, что хорошо и что плохо. Все остальное – сверх. Важно помнить, что в 18 лет (а психологически в промежутке 18–20 лет) человек становится взрослым. Квартира, машина, карьера – это его ответственность.

Родители могут купить квартиру, если есть такая возможность. Но это не их обязанность. И точно не нужно убивать здоровье, все свои ресурсы и время, чтобы любой ценой обеспечить ребенка жильем, добавила психолог.

"Во-первых, дети не всегда это ценят. Во-вторых, им это может быть и не нужно. В-третьих, это лишает их собственного опыта и ответственности", – подчеркнула Сальникова.

По ее словам, навык обращения с финансами и построения планов на будущее родителям нужно формировать не в момент совершеннолетия ребенка, а примерно с 10 лет, когда у него появляются первые деньги. Важно давать детям возможность распоряжаться ими самостоятельно, даже если поначалу средства будут уходить на ерунду.

"Можно вместе подумать о долгосрочной цели: поездка на каникулы, дорогая вещь. Часть денег стоит откладывать для этого, а оставшимися пусть ребенок распоряжается сам. Это учит и планированию, и ответственности", – пояснила специалист.





Дарья Сальникова клинический психолог Если ребенок до 18–20 лет живет с установкой "папа заплатит", "мама решит", потом он приходит и спрашивает: "А почему вы мне квартиру не купите?" Здесь возникает резонный вопрос: "А почему должны?" Взрослые могут помочь, подстраховать, но не обязаны обеспечивать всем.

Если ребенок несовершеннолетний, можно спокойно, но твердо разобрать "по полочкам", почему та или иная покупка невозможна. При этом родитель имеет право не объяснять, если не считает нужным. Просто "нет" – тоже ответ. Если же речь о молодом человеке 19–20 лет, позиция должна быть честной: "Я не могу себе этого позволить" или "Я не считаю нужным", – объяснила специалист.

Она отметила, что родители и ребенок могут сесть и обсудить возможный план действий. В частности, что могут предложить сами дети, какую долю они готовы вложить, какие варианты вообще существуют (ипотека, аренда, совместные инвестиции).

Важно объяснять детям, что в кризисной ситуации (потеря работы, временные трудности) ребенок может рассчитывать на поддержку родителей, но основная ответственность за свою жизнь лежит на нем, заключила Сальникова.

