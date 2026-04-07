Вице-президент Ирана заявил о готовности властей ко всем сценариям на фоне ультиматума США

Иранские власти готовы к любому развитию событий на фоне ультиматума, выдвинутого США, сообщил вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф в соцсети X.

По его словам, уже приняты все необходимые меры.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что 7 апреля может стать "днем мостов и электростанций", намекнув на возможные удары по критической инфраструктуре Ирана. Президент США потребовал разблокировать судоходство через Ормузский пролив, иначе иранцев ждет "ад".

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

В Иране отмечали, что намерены уничтожать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Позднее представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.