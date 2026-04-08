CNN: Израиль присоединится к режиму прекращения огня с Ираном

Израиль согласился на прекращение огня с Ираном – СМИ

Израильские власти согласились присоединиться к США в вопросе двухнедельного прекращения огня c Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Уточняется, что Израиль согласился прекратить обстрелы Ирана на время ведения переговоров. Официального подтверждения от Тель-Авива пока не было.

Президент США Дональд Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня. В свою очередь, Иран обязался открыть Ормузский пролив.

Вашингтон также получил от Тегерана мирное предложение из 10 пунктов, которое Трамп назвал приемлемой основой для переговоров. Почти все спорные моменты были согласованы между США и Ираном, двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

