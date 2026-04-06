Новости

Новости

06 апреля, 08:00

Эксперт Лунев посоветовал красить яйца к Пасхе с помощью свеклы и куркумы

Свекла, куркума и капуста: как выбрать и украсить яйца к Пасхе

Чистый четверг, когда православные верующие готовят куличи и красят яйца к Пасхе, выпадет в 2026 году на 9 апреля. Расскажем, какие яйца лучше подойдут для покраски и как их хранить до праздника.

Срок годности и скорлупа

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе, напомнил в разговоре с Москвой 24 ведущий менеджер по качеству в "Самокате" Егор Лунев.

Он отметил, что диетические яйца (красная пометка "Д") – самые свежие, не старше 7 дней. На восьмой день они переходят в категорию столовых (синяя "С") и хранятся 25 суток при комнатной температуре.

"Дополнительно проверить яйцо можно с помощью овоскопа – прибора, который просвечивает скорлупу. У свежего яйца желток почти не двигается, а внутри видно лишь небольшое светлое пространство с воздухом. Если это пространство увеличивается, а желток свободно смещается, яйцо уже не первой свежести", – пояснил эксперт.

В магазинах такие приборы обычно размещают в зоне сервиса, чтобы покупатели могли при необходимости проверить качество яиц перед покупкой. Дополнительно стоит обращать внимание на внешний вид: потемнение желтка или наличие темных пятен может указывать на ухудшение качества продукта.

В свою очередь, скорлупа должна быть чистой, без трещин и загрязнений. Матовая поверхность – гарантия свежести, а вот глянцевые лучше обойти стороной. При этом цвет скорлупы важен только при окрашивании: на белом получить нужный оттенок проще и быстрее, а на коричневый лучше ложатся темные тона.

Чек-лист украшений

Перед покраской эксперт посоветовал оставить яйца на 2–3 часа при комнатной температуре, чтобы они не лопнули при последующей варке.

Далее нужно промыть их в теплой воде с содой, сварить вкрутую (10–12 минут после закипания), а затем проверить на повреждения.

На белую скорлупу любой пигмент ложится легко и насыщенно. Для коричневой понадобится более интенсивный вариант: например, краска с чайной ложкой уксуса (на стакан 200 мл) или маринад из луковой шелухи.

"Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители. Представим ситуацию: цвет попал на белок внутри яйца. Если вы уверены в составе красителя, яйцо можно спокойно съесть. Если состав красителя вызывает вопросы, от него лучше отказаться", – добавил Егор Лунев.

Если пищевых пигментов дома нет, а красить луковой шелухой не хочется, есть другие варианты. Например, свекла даст бордовый цвет, краснокочанная капуста с уксусом подарит сине‑фиолетовые оттенки, а куркума "позолотит" яйца, особенно если выдержать их в отваре до полного остывания.

Можно поэкспериментировать и с длительностью окрашивания: первую партию извлечь раньше, а вторую подержать дольше. Если хочется узоров, то перед погружением в краску яйца можно обернуть в капустные листья, нитки или ткань. Тогда цвет ляжет мраморными разводами и каждое яйцо будет иметь уникальный узор.

Цветную скорлупу можно дополнить наклейками или блестками, которые представлены в специальных наборах вместе с кисточками и пищевым клеем. Этот вариант особенно подойдет для семей с детьми. Он превратит кухню в творческую мастерскую, а многочасовой процесс – в развлечение.

Как хранить окрашенные яйца?

Окрашенная скорлупа не влияет на срок хранения. Вареные яйца нужно хранить в холодильнике при температуре в пределах 4 ± 2 °C не более 36 часов. Замораживать продукт не рекомендуется: после разморозки белок становится плотным и "резиновым".

Хранить яйца лучше в бумажной или картонной упаковке. Пластиковый пакет или контейнер – не лучшие варианты, так как они конденсируют влагу, из-за чего продукты испортятся быстрее. Если же крашеные яйца планируется взять с собой в гости, то стоит дополнительно обернуть каждое в бумажную салфетку, чтобы избежать трещин при транспортировке.

