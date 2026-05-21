Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:52

Наука
Главная / Новости /

Астроном Назаров: появление черных пятен на Солнце является естественным процессом

Астроном объяснил, откуда на Солнце появились черные пятна

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Появление черных пятен на Солнце – это естественный процесс, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

Он пояснил, что такие пятна на Солнце существуют долго – обычно около месяца, иногда двух или трех. По его словам, это места, где выделение магнитной энергии приводит не к разогреву солнечного вещества, а к его остановке, торможению и постепенному охлаждению. В результате образуется более темное облако, которое и называют солнечным пятном.

Астроном также отметил, что в настоящее время солнечная активность плавно идет на спад, однако возможны отдельные кратковременные всплески, а также выброс солнечного вещества.

Ранее на Солнце появилась огромная группа пятен. Они расположены на обратной стороне звезды. Наблюдение за пятнами ведет космический аппарат Solar Orbiter.

Как заявил ученый Натан Эйсмонт, появление таких пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Он добавил, что подобная активность представляет угрозу для технологических систем.

На Солнце произошла мощная вспышка

Читайте также


наука

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика