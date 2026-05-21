Белого медведя Терпея в Московском зоопарке угостили проростками пшеницы

Белого медведя Терпея из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы, выращенными сотрудниками садово-паркового отдела. Об этом сообщили в столичном зоосаде.

Медведь сначала обнюхал угощение и только после этого приступил к дегустации.

"Сотрудники Московского зоопарка регулярно придумывают различные варианты обогащения среды для своих подопечных", – говорится в сообщении.

Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк в октябре 2024 года. До этого он временно обитал в Казанском зооботаническом саду.

Ранее белый медведь подружился с новой соседкой – уткой Крякушей. Она залетела в вольер 3 мая. Зоологи несколько раз ловили ее и уносили на пруд, но Крякуша все равно возвращалась к белому медведю. В зоопарке назвали удивительным то, что Терпей не прогнал утку.