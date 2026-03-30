Сергей Собянин рассказал о планах развития Московского зоопарка

В этом году в Московском зоопарке откроют вольерные комплексы для панды Катюши и золотистых курносых обезьян. Также начнется первый этап реконструкции исторической территории зоосада, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в зоопарке живут около 15,7 тысячи животных – более 50% из них относятся к редким и исчезающим видам. В 2025 году там родились около 1,6 тысячи новых обитателей, а 165 животных переехали в Москву из других стран и регионов России.

"К примеру, впервые за более чем 160-летнюю историю зоопарка в нем появились гигантские выдры. Для них сделали просторный вольер, оформленный под тропические леса Амазонки", – отметил градоначальник.

Кроме того, был открыт обновленный вольер "Солнечные медведи" для редких малайских медведей, а в парке "Сокольники" на месте старого орнитария начал работу Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка. Там занимаются лечением и реабилитацией пострадавших хищных и краснокнижных пернатых.

В прошлом году столичный зоопарк посетили свыше 3,2 миллиона человека. Более 640 тысяч граждан наблюдали за зверями онлайн, добавил Собянин.

Ранее еноты-полоскуны из столичного зоосада проснулись после зимней спячки. Группа состоит из мамы Тити и трех ее детенышей: Акима, Груши и Шони. Животные обитают на Старой территории зоопарка и уже возвращаются к привычным активностям.