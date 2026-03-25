25 марта, 17:45

Золотых обезьян доставят в Московский зоопарк из Китая

Фото: ТАСС/Zuma

Золотые обезьяны приедут в Московский зоопарк из Китая. Об этом в интервью aif.ru заявила директор зоосада Светлана Акулова.

Она уточнила, что в мае 2025 года было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между Россией и КНР, в том числе в области природоохранных программ.

"Мы уже договорились о стажировке наших специалистов, и нам даже показали этих обезьян, которые приедут к нам", – сказала Акулова.

Золотая обезьяна, или рокселланов ринопитек – вид китайских обезьян, обитающих в горных лесах центрального Китая. От других приматов их отличает оранжево-золотистая шерсть, бледно-голубая мордочка и курносый нос. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.

В прошлом году Московский зоопарк расширил свою коллекцию уникальных животных 30 малочисленными и экзотическими видами. Например, в павильоне "Дом птиц" поселились челноклювы, а в павильоне "Птицы и бабочки" – чернолицые ибисы. Коллекцию зоосада также пополнили две ехидны.

