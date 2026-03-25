Манул Тимофей из Московского зоопарка начал летнюю разжировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка вступил в активную фазу разжировки в рамках подготовки к летнему сезону. Об этом рассказала зоотехник отдела "Млекопитающие" Софья Царева в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнила, что зимняя зажировка хищника завершилась в декабре прошлого года. Тогда манул достиг массы 6,5 килограмма, после чего сотрудники перевели его на менее калорийное питание.

"Максимальный вес он набирает примерно в декабре – январе, но мы понимаем, что это все зависит от условий, от морозов – если зима запоздалая, то чуть-чуть попозже его набирает. Сейчас с приходом тепла, увеличением светового дня потихоньку начинает вес скидывать", – уточнила Царева.

В марте, по ее словам, масса Тимофея составила порядка 5,6 килограмма. Ожидается, что в апреле он скинет еще полкилограмма, а к середине лета показатели установятся на минимальных значениях. После этого вновь начнется подготовка к холодному периоду.

Зоотехник также поделилась особенностями поведения животного весной. В этот сезон он становится более активным и чаще выходит на улицу. Например, в уличном вольере посетители зоопарка могут увидеть кота примерно в 09:00 и днем, когда он греется на солнце.

Вместе с тем Царева добавила, что у Тимофея, как и у других животных, началась линька.

"Цвет он пока не меняет, пока у него сбрасывается зимний подшерсток, естественно, за счет этого он будет казаться еще меньше: он кругленький зимой также за счет подшерстка. Рыжие оттенки в его шерсти появятся позже, ближе к предстоящему летнему теплу", – отметила специалист.

Зоологи регулярно взвешивают манула, чтобы отслеживать динамику его веса. Для достижения минимального значения к июлю Тимофею добавляют один "разгрузочный" день с кормлением грызунами и перепелками, а также уменьшают кратность и объем корма.

Ранее стало известно, что московский манул Тимофей не сможет найти себе невесту из зоосада SpaycificZoo на северо-западе Франции. Как объяснили представители парка, все живущие там самки являются носителями кошачьего герпеса и не должны контактировать с другими представителями вида.

Тем не менее столичный зоопарк продолжает сотрудничать с заповедниками и природоохранными организациями в поисках подходящего и неродственного партнера.

