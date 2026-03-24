Еноты-полоскуны проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке

Еноты-полоскуны из Московского зоопарка проснулись после зимней спячки. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в MAX.

Животные обитают на Старой территории зоопарка. Группа состоит из многодетной мамы Тити и трех ее детей: Акима, Груши и Шони. Еноты постепенно возвращаются к привычным активностям.

Кроме того, в служебных помещениях после спячки проснулись самки Крошка и Дуня, а также самец Проша. В январе и феврале они практически не покидали домик. За период зимнего сна каждый енот потерял около 30% массы тела, что является естественным физиологическим процессом.

При этом, находясь в спячке, еноты сохраняют способность просыпаться. В солнечные дни они могут выходить из укрытий, прогуливаться по вольеру или откликаться на приход кипера.

"Сразу после выхода из сна мы предлагаем животным корма в небольшом количестве, чтобы аккуратно "разогнать" пищеварение. Киперы постоянно следят за состоянием животных и условиями в вольере", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

В меню енотов-полоскунов входят креветки, перепелиные яйца, бананы, арбузы, инжир, финики, курага, сезонные фрукты и овощи, а также грызуны и различные орехи. Летом зверьки едят преимущественно растительную пищу.

Ранее в Московском зоопарке вышли из спячки бурый медведь Гром и гималайские медведи Алладин, Бабуля, Фаня и Вася. Медведи себя хорошо чувствуют, приходят в себя и осматривают территорию. В частности, Бабуля стала делать зарядку дважды в день, обнимая древесную шерсть и сворачиваясь в клубок.