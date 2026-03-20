Биолог Феоктистова: ежи могут погибнуть из-за раннего пробуждения

Ежи могут погибнуть из-за раннего пробуждения, если не найдут достаточно корма. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

"У ежей нет особых убежищ, они делают себе "гнезда" в кучах листьев, трухлявых пнях, под досками, в кучах из сухой травы и валежника, спят под бревнами", – пояснила биолог.

По ее словам, при недоборе веса осенью и раннем потеплении эти животные могут выйти из спячки. При этом в Москве в отдельные дни температура воздуха уже достигала плюс 15 градусов.

Ранее из спячки вышли бурый медведь Гром и гималайские медведи Алладин, Бабуля, Фаня и Вася в Московском зоопарке. Медведи себя хорошо чувствуют. Сейчас они приходят в себя и осматривают территорию. Например, Бабуля стала делать зарядку дважды в день, обнимая древесную шерсть и сворачиваясь в клубок.