18 марта, 11:00

На Камчатке проснулись первые медведи

Фото: kronoki.ru

Госинспекторы обнаружили следы бурого медведя во время патрулирования Южно-Камчатского заказника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", биолог-охотовед Владимир Гордиенко.

По его словам, был найден свежий отпечаток лапы медведя средних размеров.

"Хищник оставил след примерно в четырех километрах от кордона "Озерный", расположенного на берегу Курильского озера", – уточнил Гордиенко.

По его словам, есть разные причины достаточно раннего покидания берлоги. Это могло произойти из-за теплой погоды или того, что животное не наелось в нажировочный период осенью.

Массовый выход бурых медведей из берлог на Камчатке начинается в середине апреля, в марте обычно появляются одиночные взрослые самцы. На юге полуострова из-за более мягких условий весна наступает раньше, поэтому медведи там просыпаются быстрее.

Ранее сообщалось, что змеи выйдут из спячки в Москве при среднесуточной температуре 8–10 градусов. В столице обитают обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. После зимовки змеи активно ищут пищу, поэтому могут появляться на тропинках. Брачная активность у рептилий начинается обычно в конце апреля или начале мая.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

