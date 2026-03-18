В Москве раньше срока появились грачи и чибисы

Грачи и чибисы прилетели с зимовки в Москву раньше, чем обычно. Об этом рассказал Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, именно этих птиц принято считать первыми и основными вестниками весны.

Как отметил биолог, ранний выход медведей из спячки также говорит о наступлении тепла.

"Специалисты уже зафиксировали начало пробуждения медведей в лесах Ленинградской области", – уточнил Глазков.

Он добавил, что специалисты также предупреждают о скором пробуждении все большего числа медведей в Подмосковье. Этому способствует аномально теплая погода в регионе.

Ранее сообщалось, что в этом году весна в Центральной России может наступить раньше климатической нормы. Устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля градусов ожидается к середине марта, а полное схождение снежного покрова возможно к концу того же месяца.