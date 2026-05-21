Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:40

Происшествия

Подросток на мотоцикле погиб при столкновении с такси в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ТиНАО 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле погиб, врезавшись в такси. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло на Офицерской улице в районе дома 20. Несовершеннолетний съезжал с тротуара на дорогу и въехал в автомобиль такси. В результате аварии подросток скончался.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В пресс-службе напомнили об опасности использования питбайков и кроссовых мотоциклов подростками. Там подчеркнули, что кроссовый мотоцикл можно использовать только на специальных трассах и спортплощадках. В ведомстве призвали родителей внимательнее относиться к досугу детей.

Ранее водитель "Газели" сбил пешехода на юго-востоке столицы, а после скрылся с места происшествия. ДТП произошло в районе дома 21 на улице Вертолетчиков.

Автомобилист совершил наезд на пешехода, двигаясь задним ходом. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика