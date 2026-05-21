Мособлдума установила выплату 70 тысяч рублей для вожатых

Фото: depositphotos/Fascinadora

Депутаты Мособлдумы приняли закон о предоставлении дополнительной выплаты вожатым в размере 70 тысяч рублей. Ее можно будет получить раз в год, сообщила пресс-служба подмосковного парламента.

Закон о такой мере поддержки был одобрен сразу в трех чтениях в рамках 136-го заседания. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что безопасность и досуг ребят полностью зависят от людей, которые каждый день находятся рядом с ними.

"Чтобы поддержать непростой труд вожатых, мы законодательно закрепили для них единовременное поощрение в размере 70 тысяч рублей. Претендовать на финансовую помощь могут сотрудники государственных и муниципальных учреждений детского отдыха Московской области", – сказал он.

Брынцалов добавил, что для получения выплаты нужно отработать в организации минимум 42 календарных дня в период с 29 мая по 31 августа. По предварительным оценкам, новую меру поддержки получат более 500 человек.

В летних лагерях Подмосковья в этом году смогут отдохнуть и набраться сил около 500 тысяч детей, подчеркнул спикер Мособлдумы и добавил, что на выплаты из регионального бюджета планируется выделить свыше 37 миллионов рублей.

Ранее Минпросвещения РФ запустило круглосуточную горячую линию для консультаций по вопросам детского отдыха в лагерях. Граждане могут получить необходимую информацию по номеру 8 (800) 250-28-90. Родителям расскажут об организациях отдыха детей и их оздоровления в разных регионах России.