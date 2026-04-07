Новости

Новости

07 апреля, 20:56

NASA показало снимок солнечного затмения с обратной стороны Луны

NASA опубликовало новые уникальные кадры, сделанные экипажем корабля Orion во время облета Луны в рамках миссии Artemis II. Снимки появились на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

На одном из них запечатлено солнечное затмение. Луна полностью закрывает Солнце, при этом в кадре видна ее обратная, неосвещенная сторона – та самая, которую долгое время не удавалось наблюдать напрямую.

Фото: nasa.gov

На другом изображении зафиксировано редкое явление – "закат Земли" над лунной поверхностью. Планета словно уходит за горизонт спутника. Это первый подобный снимок в истории.

Экипаж Orion установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8 047 километров дальше Луны. Астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук от NASA, а также канадец Джереми Хансен удалились от планеты примерно на 406 608 километров. Это превысило рекорд экспедиции "Аполлон-13" 1970 года на 6 437 километров.

Астронавты Artemis II во время своей миссии также сняли Землю с расстояния почти 70 тысяч километров. Так далеко для фотографирования планеты люди не удалялись с 1972 года.

