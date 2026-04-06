В РАН назвали Венеру потенциальной зоной для жизни

Венера может рассматриваться как потенциальная зона для жизни, заявил в эфире программы "Время науки" на радио КП директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

По словам ученого, несмотря на температуру у поверхности планеты около 500 градусов тепла, на высоте примерно 50 километров в облачных слоях создаются вполне приемлемые по земным меркам условия: около 40 градусов выше нуля и давление примерно в одну атмосферу.

Петрукович признал, что состав атмосферы Венеры не радует – присутствуют сера и углекислый газ, однако эти условия не сильно отличаются от земных вулканических источников, где обитают специфические бактерии, получающие энергию за счет химических реакций. Академик добавил, что несколько лет назад с помощью земных телескопов в атмосфере Венеры была обнаружена линия газа фосфина (PH3), который считается маркером жизни.

Фосфин быстро разрушается под действием солнечного света, и если он присутствует в значимых количествах, значит, кто-то постоянно его генерирует, отметил ученый. Согласно современным научным представлениям, генерировать фосфин как раз и могут такие бактерии. Однако впоследствии этот научный результат был признан ненадежным и отозван, но сама по себе такая возможность остается, подчеркнул Петрукович.

Ранее астронавты космического корабля Orion миссии Artemis II сняли Землю с расстояния почти 70 тысяч километров. Уточнялось, что так далеко для фотографирования планеты люди не удалялись с 1972 года, со времен лунной программы "Аполлон".