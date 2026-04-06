Новости

Новости

06 апреля, 16:59

Наука

В РАН назвали Венеру потенциальной зоной для жизни

Венера может рассматриваться как потенциальная зона для жизни, заявил в эфире программы "Время науки" на радио КП директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

По словам ученого, несмотря на температуру у поверхности планеты около 500 градусов тепла, на высоте примерно 50 километров в облачных слоях создаются вполне приемлемые по земным меркам условия: около 40 градусов выше нуля и давление примерно в одну атмосферу.

Петрукович признал, что состав атмосферы Венеры не радует – присутствуют сера и углекислый газ, однако эти условия не сильно отличаются от земных вулканических источников, где обитают специфические бактерии, получающие энергию за счет химических реакций. Академик добавил, что несколько лет назад с помощью земных телескопов в атмосфере Венеры была обнаружена линия газа фосфина (PH3), который считается маркером жизни.

Фосфин быстро разрушается под действием солнечного света, и если он присутствует в значимых количествах, значит, кто-то постоянно его генерирует, отметил ученый. Согласно современным научным представлениям, генерировать фосфин как раз и могут такие бактерии. Однако впоследствии этот научный результат был признан ненадежным и отозван, но сама по себе такая возможность остается, подчеркнул Петрукович.

Ранее астронавты космического корабля Orion миссии Artemis II сняли Землю с расстояния почти 70 тысяч километров. Уточнялось, что так далеко для фотографирования планеты люди не удалялись с 1972 года, со времен лунной программы "Аполлон".

Читайте также


наука

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

