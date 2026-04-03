03 апреля, 15:57

Наука

Космический аппарат Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российский космический аппарат был успешно выведен на орбиту и взят под контроль космическими войсками, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что запуск ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. "Союз-2.1а" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

По данным министерства, с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а все его бортовые системы функционируют в обычном режиме.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся утром 3 апреля. Данная ракета оснащена аппаратом в интересах Минобороны РФ.

