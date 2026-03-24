Грузовой корабль "Прогресс МС-33" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-33", запущенный с Байконура, успешно пристыковался к модулю "Поиск" на Международной космической станции (МКС). Трансляцию вела госкорпорация "Роскосмос".

Стыковка производилась экипажем в ручном режиме из-за произошедшего сбоя в развертывании одной из антенн корабля.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-33" стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур 22 марта. После этого грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и направился в сторону МКС.

О неполадках на российском корабле позже сообщили в NASA. Там отмечали, что космонавту Сергею Кудь-Сверчкову придется управлять им вручную для сближения и стыковки с помощью телеоператорного режима управления (ТОРУ).

Корабль доставляет на МКС порядка 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 619 килограммов контейнеров питания, 420 килограммов питьевой воды. Кроме того, он перевозит 52 килограмма оборудования для проведения научных экспериментов и 12 килограммов медицинских средств.

