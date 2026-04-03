NASA разрешило вывести космический корабль Orion на траекторию к Луне

Экипаж космического корабля Orion получил разрешение на включение двигателей для выхода на траекторию полета к Луне. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно данным на сайте управления, маневр запланирован на 19:49 по времени восточного побережья США (в 02:49 по московскому времени). Для этого корабль задействует основной двигатель на 5 минут 49 секунд. Отмечается, что двигатель способен развивать тягу до 2,7 тонны.

Ракета-носитель SLS с кораблем Orion в рамках миссии Artemis II стартовала 2 апреля. Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет Луны на расстоянии около 8 тысяч километров от ее поверхности, после чего вернутся на Землю.

Общая продолжительность миссии составит 10 дней. Экипажу предстоит выполнить облет естественного спутника Земли. Посадка на лунную поверхность программой полета не предусмотрена.