NASA впервые за полвека запустило корабль с астронавтами к Луне

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion состоялся в 18:35 по местному времени (01:35 по московскому времени) со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди. Трансляция события велась на официальном сайте NASA.

На борту корабля находятся четыре астронавта: Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.

В рамках 10-суточной миссии экипажу предстоит выполнить облет естественного спутника Земли. Посадка на лунную поверхность программой полета не предусмотрена.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" планирует до 2027 года провести пуски одного пилотируемого корабля и 3 грузовых к МКС. При этом за 2025 год и первый квартал 2026 года к станции уже запустили 2 пилотируемых корабля и 4 грузовых.