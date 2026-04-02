На запущенном NASA к луне корабле возникли проблемы со связью и туалетом

На направляющемся к Луне космическом корабле Orion возникли проблемы со связью и туалетом. Об этом на пресс-конференции сообщил глава NASA Джаред Айзекман, передает газета "Известия".

По его словам, во время запуска ракеты диспетчеры на Земле не слышали астронавтов. При этом до экипажа доходили сообщения из центра управления полетом. Проблема была кратковременной.

Также на Orion были зафиксированы проблемы с включением системы "управления отходами", добавил Айзекман. На ремонт потребуется некоторое время.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion была запущена 1 апреля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди. В течение 10 суток экипаж должен будет совершить облет Луны. Посадка на поверхность естественного спутника Земли не предусмотрена.

