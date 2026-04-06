Новости

Новости

06 апреля, 21:50

NASA показало обратную сторону Луны впервые с 1972 года

Фото: nasa.gov

Астронавты космического корабля Orion, выполняющего миссию Artemis II, стали первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны невооруженным глазом с 1972 года. Кадры опубликованы на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Справа на снимке можно увидеть привычную часть Луны с темными пятнами, а слева – скрытую половину.

Кроме того, экипаж Orion установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8 047 километров дальше Луны. Астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук от NASA, а также канадец Джереми Хансен, удалились от планеты примерно на 406 608 километров. Это превысило рекорд экспедиции "Аполлон-13" 1970 года на 6 437 километров.

Фото: nasa.gov

Ракета-носитель SLS с кораблем Orion в рамках миссии Artemis II стартовала 2 апреля. Астронавты Вайсман, Кук, Гловер и Хансен совершат облет Луны, после чего вернутся на Землю. Общая продолжительность миссии составит 10 дней.

Orion получил разрешение на включение двигателей для выхода на траекторию полета к Луне. Для этого корабль задействует основной двигатель на 5 минут 49 секунд.

