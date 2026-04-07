Пользователи Сети встревожены первым с 1972 года снимком Земли

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:01

Наука
Главная / Истории /

До и после: почему первый с 1972 года снимок Земли встревожил Сеть

НАСА опубликовало первую за более чем 50 лет фотографию Земли, сделанную человеком из космоса. Пользователи Сети сравнивают снимки и полагают, что планета за полвека стала выглядеть хуже. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: NASA

Человечество вновь отправило своих представителей к естественному спутнику нашей планеты с научной миссией. Предыдущие полеты совершались целых полвека тому назад, и, откровенно говоря, научной составляющей в них было намного меньше, чем политической.

"Лунная гонка" в то время использовалась в основном как показатель технологического лидерства и лишь во вторую очередь – для получения научных знаний. За пять десятилетий многое изменилось и соотношение науки и политики тоже, хотя и не так кардинально, как хотелось бы. Но, кроме прочего, поменялись и научные инструменты – иногда совершенно кардинальным образом. Появилось не просто новое оборудование – возникли целые научные отрасли, о которых полвека назад никто даже не задумывался. А уж технологии претерпели настолько радикальные изменения, что даже исследования, называемые тогда и теперь одним и тем же словом, абсолютно не похожи друг на друга.

Именно так обстоят дела с фотографией. Чтобы понять это, нужно вспомнить, как было сделано предыдущее фото Земли. В 1972 году была запущена миссия "Аполлон-17". Примерно через пять часов после старта, когда корабль начал переориентироваться на курс к Луне, астронавты смогли увидеть в иллюминатор нашу планету во всей ее красе – солнце в этот момент находилось за их спинами и полностью освещало Землю. Она напомнила экипажу голубой марбл – стеклянный шарик для детских игр. Именно так впоследствии и был назван снимок.

Чтобы сделать его, пилот миссии Харрисон Шмитт воспользовался фотокамерой Hasselblad с установленным на ней 80-миллиметровым объективом. Харрисон сделал несколько кадров, но увидеть результат (и даже понять, получилось ли у него вообще хоть что-нибудь) он не мог. Только после окончания миссии пленку проявили и напечатали снимок на фотобумаге.

"Блю марбл" не был первым в истории снимком Земли, но он стал наиболее известным, растиражированным и узнаваемым. Конечно, нашу планету снимали и после этого, но делали это не люди, а бортовая электроника автоматизированных аппаратов.

Фото: NASA

Самая свежая фотография была сделана в похожих условиях – когда корабль миссии Artemis II встал на курс к Луне. Командир корабля Рид Уайсман воспользовался цифровой зеркалкой Nikon D5 (почему-то про ее объектив ничего не пишут) и сделал около десятка кадров с экспозицией в 0,25 секунды, диафрагмой ƒ/4 и светочувствительностью, равной 51200 ISO. Уайсман просмотрел сделанные снимки, удалил пару неудачных и практически сразу отправил их в Центр управления полетами. Этой фотографии журналисты дали название Hello, World.

Общим в двух этих кадрах можно считать то, что они называются фотографией и были сделаны человеком с борта космического корабля. Первый был получен с помощью химического процесса, второй – с помощью цифровой обработки. Пленка 1972 года облетела Луну и вернулась на Землю, по пути подвергнувшись воздействию космического излучения, и лишь тогда была проявлена. Файл 2026 года был передан на Землю по радиоканалу за долю секунды. Разрешение снимков, их цветопередача, контрастность – все это отличается коренным образом.

Но, кроме технических деталей, разница есть в освещении, расположении облаков, да и в положении самой планеты. Мало того, в момент съемки Земля была освещена не Солнцем напрямую, а светом, отраженным от Луны, – полвека назад сделать такое фото вообще было невозможно, не позволяли технологии.

Все это позволяет разглядеть больше деталей, увидеть другие цвета и ракурс. Конечно, есть и другие отличия: видно значительное уменьшение ледяного покрова в Арктике, изменение береговых линий из-за таяния ледников, а также изменения в растительности и уровне воды в озерах.

Земля, несомненно, выглядит иначе. Лучше или хуже – судить сложно.

Хотя...

Гринько Николай

наукаистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика