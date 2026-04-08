В Иране заявили о выходе из напряженной фазы конфликта

Власти Ирана "сделали шаг вперед" и вышли из критической, напряженной фазы конфликта. Об этом заявил посол республики в Пакистане Реза Амири Могадам в соцсети X.

"На следующем этапе уважение и вежливость должны уступить место риторике и излишней многословности. Следите за новостями", – добавил дипломат.

Ранее премьер Пакистана Шехбаз Шариф призвал Иран на две недели открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Также Шариф призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок, чтобы позволить дипломатам достичь "окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе".

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в разгаре "жарких" переговоров по Ирану. Он также анонсировал брифинг по предложению Пакистана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.