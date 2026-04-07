07 апреля, 23:54

Политика

Журналист Карлсон призвал военных игнорировать приказы Трампа об ударах по Ирану

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Журналист Такер Карлсон призвал американских военных и окружение президента США Дональда Трампа саботировать любые его приказы об ударах по территории Ирана, в том числе с помощью ядерного оружия. Об этом журналист заявил в своем подкасте.

Карлсон порекомендовал военнослужащим уходить в отставку, ограничить Трампу доступ к ядерным кодам и делать все возможное в рамках закона, чтобы остановить "происходящее безумие".

"Разбирайся с кодами в ядерном чемоданчике сам. Потому что сейчас на кону стоит абсолютно все. Это не истерия", – подчеркнул журналист.

Трамп заявлял, что американские военные могут уничтожить Иран за одну ночь и она "может случиться уже завтра", если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Позже Трамп предупредил о полном уничтожении иранской цивилизации. Однако добавил, что не хочет, чтобы это произошло.

При это иранские власти заявили, что готовы к любому развитию событий на фоне ультиматума, выдвинутого США. В Тегеране добавили, что уже были приняты все необходимые меры.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Трамп может приказать нанести ядерный удар по Ирану

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

