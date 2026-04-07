Журналист Карлсон призвал военных игнорировать приказы Трампа об ударах по Ирану

Журналист Такер Карлсон призвал американских военных и окружение президента США Дональда Трампа саботировать любые его приказы об ударах по территории Ирана, в том числе с помощью ядерного оружия. Об этом журналист заявил в своем подкасте.

Карлсон порекомендовал военнослужащим уходить в отставку, ограничить Трампу доступ к ядерным кодам и делать все возможное в рамках закона, чтобы остановить "происходящее безумие".

"Разбирайся с кодами в ядерном чемоданчике сам. Потому что сейчас на кону стоит абсолютно все. Это не истерия", – подчеркнул журналист.

Трамп заявлял, что американские военные могут уничтожить Иран за одну ночь и она "может случиться уже завтра", если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Позже Трамп предупредил о полном уничтожении иранской цивилизации. Однако добавил, что не хочет, чтобы это произошло.

При это иранские власти заявили, что готовы к любому развитию событий на фоне ультиматума, выдвинутого США. В Тегеране добавили, что уже были приняты все необходимые меры.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.