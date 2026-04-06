Эксперт Максимова усомнилась в уникальности тренда на "темный душ" для улучшения сна

В соцсетях нарастает популярность нового метода, который, по словам пользователей, улучшает качество сна – принятие "темного душа". В чем заключается процесс и насколько это действенный способ, разбиралась Москва 24.

Полное расслабление

В Сети появился новый тренд, который якобы помогает улучшить качество ночного отдыха, – "темный душ". Как отметили пользователи, суть метода в том, чтобы за 60–90 минут до отхода ко сну принять душ в полной темноте или с зажженной свечой. Отмечается, что это успокаивает нервную систему и снижает восприимчивость сенсорных ощущений.

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию, в то время как темнота, наоборот, расслабляет и настраивает на отдых. При этом важно учитывать и температуру воды: после теплого душа (40–42 градуса) организм стремится снизить собственную температуру и постепенно охлаждается. Благодаря этому сон становится более качественным и спокойным.

"Пробовала. Реально помогает", "Пару месяцев как ввела эту практику в свою жизнь. Принимаю ванну в полутьме, при свечах. Очень расслабляюще", "В темноте нервная система перестала сканировать все вокруг, теперь только мои ощущения, а не список "надо" и бесконечных задач и сомнений", – поделились впечатлениями пользователи.

Однако сводить весь предполагаемый успех ночного отдыха конкретно к "темному душу" – это избыточно. Даже обычный вечерний теплый бело-желтый свет не несет угрозы для выработки мелатонина – гормона сна, рассказала Москве 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук При этом для его действия правда нужно снижение внутренней температуры тела примерно на одну десятую градуса, поэтому многие принимают по вечерам горячий душ. Считается, что в таких условиях мелатонин может начать действовать более активно.

Эксперт добавила, что нужного эффекта можно достичь не только благодаря тренду. Обычные гигиенические процедуры и, например, откладывание гаджетов за пару часов до времени ночного отдыха помогут добиться похожего результата.

При этом принятие душа до сна каждый день – это типичная рекомендация сомнологов. Она помогает сформировать привычку подготовки к отдыху, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-сомнолог, кардиолог Алена Максимова.

"Но, если принять душ без света, а затем снова включиться в какой-то активный процесс – смотреть новости, вступать в споры, заниматься чем-то активным, – должного эффекта не будет", – предупредила эксперт.

Правильные ритуалы

Чтобы улучшить качество сна, нужно следовать нескольким простым рекомендациям. Например, необходимо соблюдать режим, не пересыпать в выходные и воздерживаться от кофеина во второй половине дня, если он влияет на ночной отдых, отметила София Черкасова.

"Также бело-голубой свет от гаджетов может ухудшать выработку мелатонина, но основная опасность заключается в информационной перегрузке, которая обрушивается на человека. Поэтому с желтым экраном, в ночном режиме, неважно: гаджеты все равно могут быть возбуждающим фактором", – предупредила эксперт.

Что касается пересыпа в выходные, то, когда человек позже ложится и встает, его внутренние часы, которые регулируют ритмику, смещаются. И вряд ли захочется вечером воскресенья спать так же сильно, как обычно в будни к этому часу. В таком случае понадобится еще некоторое время, чтобы поднакопить усталость и сонливость, объяснила Черкасова.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук При этом важно понимать, что сейчас люди слишком заостряют внимание на выработке мелатонина и стремятся к абсолютной темноте: некоторые даже закрашивают или заклеивают маячки у выключателей, создают полный блэкаут. Это ортосомния – нарушение, которое представляет собой избыточную фокусировку на сне и правилах его организации. И, как ни парадоксально, может ухудшить качество ночного отдыха.

Сомнолог Алена Максимова также порекомендовала за час до сна после душа находиться в спокойной обстановке: пообщаться с родными, послушать соответствующую музыку, почитать бумажную книгу.

"Также на засыпание хорошо влияет спорт, но важен временной вопрос. Если средняя или интенсивная нагрузка происходит непосредственно перед сном, это будет ухудшать процесс засыпания и, возможно, качество ночного отдыха. А если активность выполнена днем или завершена часа за четыре до сна, она улучшает все ранее перечисленное", – объяснила Максимова.

Она добавила, что у физической нагрузки есть фазы. Если это слабоинтенсивная активность – например, просто прогулка перед сном, – она не активизирует организм слишком сильно, а, наоборот, расслабляет.





Алена Максимова врач-сомнолог, кардиолог Если это тренировка, то первая фаза – активация: при нагрузке повышается давление, увеличивается частота сердечных сокращений, симпатическая нервная система активизируется. А вторая – спад, на котором хорошо засыпается. Поэтому важен временной интервал: нужно закончить нагрузку за три-четыре часа до ночного отдыха, чтобы организм прошел первую фазу, а потом физическая усталость и последствия активности помогали второй.

Если человек ложится в 00:00, для него нормально закончить тренировку и в 21:00. А если сон в 22:00–23:00, в 21:00 уже поздно проводить активные занятия, заключила Максимова.