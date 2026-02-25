Ученые выяснили, как найти ответ на интересующий вопрос во сне

Исследователи из чикагского Северо-Западного университета впервые доказали, что осознанные сновидения существуют и ими даже можно управлять в определенных пределах. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Осознанным сновидением называется состояние, при котором спящий человек понимает, что спит, и может управлять сюжетом сна, действиями персонажей и воображаемым окружением. Такие сны теоретически можно применять в терапевтических целях, но проблема заключается в том, что они плохо изучены, да и эффективность их не очень ясна. Существует довольно много научных работ на эту тему, но в них либо описываются единичные случаи, либо исследования с малыми выборками, а их выводы часто противоречивы. Есть ученые, говорящие об опасных побочных эффектах таких экспериментов (вроде нарушения сна или даже сбоев в работе мозга), но при этом некоторые психиатры пытаются, например, с помощью этого метода бороться со страхами и фобиями пациентов. Ну и, разумеется, осознанными сновидениями активно интересуются представители различных эзотерических школ, мистики, оккультисты и так далее.

Популярная культура тоже многократно обращалась к теме осознанных сновидений, и один из ярчайших примеров – фильм "Начало" режиссера Кристофера Нолана. В нем даже существуют многоуровневые "сны внутри снов", но отдельно стоит упомянуть о способе доставки информации в мозг, который упомянут в сценарии. Когда человеку нужно было подать сигнал о том, что пора просыпаться, ему включали определенную музыку – по сюжету это была песня Non, je ne regrette rien в исполнении Эдит Пиаф. Удивительно, но идея Нолана оказалась довольно близка к реальному положению дел.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Группа нейрофизиологов из чикагского Северо-Западного университета провела эксперимент по изучению этого явления. Специалисты набрали 20 добровольцев, которым предлагали решить несколько головоломок, давая на каждую по 3 минуты. Какие-то из задач добровольцы успевали решать, а на какие-то им не хватало времени. Для каждой из головоломок экспериментаторы подобрали собственный саундтрек – музыку, которую включали, пока испытуемый размышлял над ней. После этого испытуемые ложились спать, и экспериментаторы, дождавшись фазы быстрого сна, включали музыку одной из нерешенных головоломок.

Выяснилось, что 75% участников видели по крайней мере один сон, связанный с нерешенной головоломкой. Очень часто доброволец находил верное решение загадки уже наутро либо в течение следующего дня – таких случаев было 42%. При этом головоломки, которые не "загружали" музыкой в спящий мозг, были решены только в 17% случаев.

Интересно, как сами подопытные рассказывали о своих ночных "картинках" в голове. Один из участников эксперимента попросил персонажа помочь ему решить головоломку, и тот намекнул на правильный ответ. Другому предложили задачу про деревья, и ему снилась прогулка в лесу, где он пытался найти верный ответ. При этом один из них не мог вспомнить, слышал ли он музыку, которую ему включали.

Авторы исследования говорят, что это даже не первый шаг к исследованию осознанных сновидений. Они просто доказали, что человеку действительно можно подать сигнал с помощью звука и это повлияет на содержание его сна. Впрочем, этот эксперимент пополнил список опытов с небольшой выборкой – напомним, испытуемых было всего 20. Но исследования продолжатся, и, возможно, когда-нибудь люди и вправду смогут, например, учить иностранные языки во сне.

