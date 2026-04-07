Движение поездов восстановлено на Кольцевой линии метро

Движение поездов восстановили на Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что движение уже введено в график.

Интервалы движения поездов были временно увеличены на Кольцевой линии вечером 7 апреля из-за человека на путях.

Ранее сообщалось, что несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД следовали с опозданием. Причиной послужила вынужденная остановка грузового состава на перегоне Пушкино – Софрино в 16:27. Состав возобновил движение в 16:52.