07 апреля, 23:21Транспорт
Движение поездов восстановлено на Кольцевой линии метро
Фото: Москва 24/Максим Денисов
Движение поездов восстановили на Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что движение уже введено в график.
Интервалы движения поездов были временно увеличены на Кольцевой линии вечером 7 апреля из-за человека на путях.
Ранее сообщалось, что несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД следовали с опозданием. Причиной послужила вынужденная остановка грузового состава на перегоне Пушкино – Софрино в 16:27. Состав возобновил движение в 16:52.
