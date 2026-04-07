Схема движения трамваев временно изменится на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути МЦД-2, передал столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Трамвайная инфраструктура требует своевременного обновления – это важно для обеспечения безопасных регулярных поездок", – отметил заммэра.

Временные ограничения будут действовать с 11 апреля по середину мая. Вместо трамвая 6 горожан призвали пользоваться коротким маршрутом 6к от Братцева до Восточного моста. Он будет работать ежедневно в течение всего дня. Из-за особенностей сервисного обслуживания на маршрут 6к выйдут трамваи предыдущего поколения с переменным уровнем пола.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами 06 от метро "Сокол" до Восточного моста и т70 от Белорусского вокзала через станции "Сокол" и "Сходненская". При этом автобусы 06 не будут останавливаться на остановке "Канал им. Москвы".

При движении со стороны остановки Восточный мост нужно пересаживаться с трамвая 6к на автобусы 06 и т70, а на Волоколамском шоссе до метро "Сокол" можно воспользоваться трамваями 15 и 28, а также автобусами м1, е30, е30к, 356 и 412.

Кроме того, на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) изменен график движения ряда пригородных поездов. Изменения связаны с проведением ремонта платформ на четырех станциях. Работы на Бирюлево-Товарной, Нагатинской, Варшавской и на остановочном пункте Чертаново будут вестись по 1 мая.

