Расписание ряда поездов Павелецкого направления МЖД изменится с 3 апреля

График движения ряда пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 3 апреля. Об этом предупредила пресс-служба магистрали.

Там уточнили, что изменения связаны с проведением ремонта платформ на четырех станциях. Работы на Бирюлево-Товарной, Нагатинской и Варшавской будут вестись с 3 апреля по 1 мая по ночам – с 23:50 до 05:20. На остановочном пункте Чертаново – с 6 апреля по 1 мая в то же время.

В частности, изменится время отправления и прибытия некоторых составов. При этом работы никак не повлияют на посадку и высадку пассажиров.

Ранее стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные остановки для электричек на Пасху и Вербное воскресенье. На Белорусском направлении такими станциями станут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.