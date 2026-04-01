Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 15:51

Транспорт

Более 220 элементов цифровой навигации установят на Ленинградском вокзале

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Более 220 элементов цифровой навигации установят в здании Ленинградского вокзала после ремонта. В их число войдут табло отправления и прибытия поездов, навигационные указатели и информационные медиаэкраны, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Элементы цифровой навигации сформируют единый контур вокзала. Система будет подсказывать пассажирам маршрут и изменения в реальном времени.

При этом в основном световом зале навигация станет частью архитектуры. Информационную ленту проложат по периметру пространства, а в центре зала ее дополнит инфостойка с динамическим расписанием по контуру.

Кроме того, цифровые колонны с полезной и актуальной информацией появятся в зоне лифтов. Специалисты также оснастят кассы цифровыми экранами и обновят функцию электронной очереди.

В зоне кафе и ресторанов на втором этаже вокзала пассажиров будет встречать медиакуб. Его нижнюю грань выполнят из светодиодной ткани. На нем будет выводиться актуальное расписание поездов и медиаконтент.

На распределительной площадке появятся цифровые перонные стелы, табло с повагонной нумерацией и архитектурные модуль с цифровыми табло.

"Внедрение цифровой навигации на объектах Московского транспорта мы начали в 2024 году. До этого успешно протестировали цифровую навигацию на "Марьиной Роще", 4 новых станциях Троицкой линии метро на участке "Вавиловская" – "ЗИЛ", – напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, цифровые решения помогут пассажирам быстрее находить нужный путь, равномерно распределят потоки людей и снизят нагрузку на сотрудников вокзала.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском вокзале после ремонта появится пять новых залов ожидания. В частности, четыре из пяти помещений разместят над кассовым залом. Самым большим будет пятый, его откроют на втором этаже. Первый этаж будет работать как быстрый транзит к поездам с просторным проходом и различными сервисами.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика