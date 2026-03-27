27 марта, 16:36

Транспорт

Пять новых залов ожидания появится на Ленинградском вокзале

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

На Ленинградском вокзале Москвы после ремонта появится пять новых залов ожидания. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.

Раньше на вокзале работало всего два зала ожидания, при этом мест в них не хватало. Новые четыре зала появятся на втором и третьем этажах. Ранее эти зоны были недоступны для пассажиров.

Новый концепт зон ожидания создают вместе с комплексом градостроительной политики и строительства. В частности, четыре из пяти залов ожидания разместят над кассовым залом. Самым большим будет пятый, его откроют на втором этаже.

Первый этаж будет работать как быстрый транзит к поездам с просторным проходом и различными сервисами, а второй станет основным уровнем для длительного ожидания. Здесь откроют большую гастрономическую зону с кафе городского формата. Кроме того, на третьем этаже предусмотрели лаундж-зоны.

"Зона ожидания будет увеличена в три раза, что позволит перераспределить потоки и создать более комфортную среду. Кроме того, в два раза увеличатся воздухообмен и освещенность пространства", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что на Ленинградском вокзале возведут дебаркадер, криволинейный навес, который свяжет его здание и платформы. Раньше пассажирам приходилось идти к платформам через старую темную и узкую площадку. Кроме того, теперь попасть на станцию метро "Комсомольская" пассажиры смогут сразу с новой площадки.

На Ленинградском вокзале изменилась схема прохода к поездам дальнего следования

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

