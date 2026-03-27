Пять новых залов ожидания появится на Ленинградском вокзале

На Ленинградском вокзале Москвы после ремонта появится пять новых залов ожидания. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.

Раньше на вокзале работало всего два зала ожидания, при этом мест в них не хватало. Новые четыре зала появятся на втором и третьем этажах. Ранее эти зоны были недоступны для пассажиров.

Новый концепт зон ожидания создают вместе с комплексом градостроительной политики и строительства. В частности, четыре из пяти залов ожидания разместят над кассовым залом. Самым большим будет пятый, его откроют на втором этаже.

Первый этаж будет работать как быстрый транзит к поездам с просторным проходом и различными сервисами, а второй станет основным уровнем для длительного ожидания. Здесь откроют большую гастрономическую зону с кафе городского формата. Кроме того, на третьем этаже предусмотрели лаундж-зоны.

"Зона ожидания будет увеличена в три раза, что позволит перераспределить потоки и создать более комфортную среду. Кроме того, в два раза увеличатся воздухообмен и освещенность пространства", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что на Ленинградском вокзале возведут дебаркадер, криволинейный навес, который свяжет его здание и платформы. Раньше пассажирам приходилось идти к платформам через старую темную и узкую площадку. Кроме того, теперь попасть на станцию метро "Комсомольская" пассажиры смогут сразу с новой площадки.

