Пригородные поезда начали курсировать между Россией и Белоруссией

Пригородные поезда Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск начали курсировать между Россией и Белоруссией, передает пресс-служба РЖД.

Торжественное мероприятие, приуроченное к запуску первого трансграничного пригородного поезда, прошло на вокзале Смоленска. В режиме видео-конференц-связи в церемонии приняли участие зампред правительства РФ Виталий Савельев, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович и другие.

"Запуск приграничных железнодорожных маршрутов между Россией и Белоруссией – историческое для Союзного государства решение", – отметил Никитин.

Раньше аналогичный путь между Смоленском и Витебском занимал до 5 часов, а теперь на пригородном поезде можно доехать за 2 часа. Как отметил Белозеров, специалисты состыковали расписание и графики движения пригородных поездов с поездами дальнего следования.

В рамках подготовки к запуску поездов специалисты тщательно проверили состояние путей и сопутствующей инфраструктуры, уложили новые стрелочные переводы в Смоленске, усилили систему энергоснабжения на одном из участков и выполнили ряд иных работ.

Составы из Смоленска в Оршу и Витебск будут ходить каждый день до 3 раз в сутки в зависимости от дня недели и сезона. До Витебска можно доехать за 2 часа, а до Орши – 1 час и 40 минут. Путешествие в обратном направлении займет столько же времени.



На маршруте до Орши задействованы российские электропоезда серии ЭП3Д, а до Витебска можно доехать на дизель-поезде РА-3 "Орлан". В современных составах предусмотрены удобные санитарные комнаты, система климат-контроля, подъемники и крепления для инвалидных колясок.

Кроме того, пассажиры поездов смогут сделать пересадки на составы, следующие до других городов и станций в России и Белоруссии, включая Москву, Санкт-Петербург, Минск, Брест и Могилев. Купить билеты можно по паспортам. Стоимость посадочного талона на электропоезд от Смоленска до Орши составляет 500 рублей, а на поезде до Витебска – 435 рублей. Перевозчик на маршрутах – АО "ЦППК".

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила дополнительные остановки для электричек на Пасху и Вербное воскресенье. На Белорусском направлении такими станциями будут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.

