02 апреля, 15:36

Транспорт

Полностью беспилотные "Ласточки" появятся на МЦК в 2027 году

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Полностью беспилотные поезда "Ласточка" без машиниста в кабине планируется запустить на МЦК уже в 2027 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), передает РИА Новости.

Вице-премьер напомнил, что еще в 2024 году на МЦК запустили "Ласточку" третьего уровня автоматизации, когда поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Четвертый уровень автоматизации – это поезд без человека в кабине.

По данным Минтранса, в 2026–2029 годах планируется оснастить третьим уровнем автоматизации 139 поездов. На следующем этапе на МЦК внедрят 60 электропоездов с четвертым уровнем автоматизации.

Ранее стало известно, что за последние 13 лет в Москве выпустили свыше 54 миллионов транспортных карт "Тройка". С того времени пассажиры в столице и регионах совершили по "Тройке" свыше 22,4 миллиарда поездок. С конца 2023 года все карты производят в Москве, что делает их выпуск независимым от любых внешних факторов.

