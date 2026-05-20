Mothership: в Сингапуре задержали мужчину, снимавшего женщин под юбками в метро

В Сингапуре задержан мужчина, который снимал женщин под юбками в метро. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mothership.

Инцидент произошел вечером 15 мая на станции Dhoby Ghaut. Свидетель рассказал, что услышал топот и увидел погоню, когда ждал поезд. В тот момент мужчина в желтой футболке бежал за мужчиной в черной майке по платформе, а за ними шла женщина и кричала по-китайски: "Извращенец!"

Злоумышленник попытался скрыться с помощью эскалатора, но некоторые пассажиры смогли удержать его и повалить на пол. Преследователь заявил, что видел, как тот снимал женщин под юбками. Спустя время на место происшествия прибыли правоохранители и задержали мужчину.

Сотрудники полиции не раскрыли личность злоумышленника. Однако, по их словам, ему 30 лет. Оказалось, что во время задержания мужчина получил травмы. При этом неизвестно, какие обвинения будут предъявлены подозреваемому.

Ранее в индийском городе Раджкот врач по имени Камаль Нандх тайно снимал женщину в клинике и стал шантажировать ее видео. По информации СМИ, в 2023 году он проник в больницу, где работала женщина, которая не отвечала ему взаимностью, и установил скрытую камеру.

Кроме того, Нандх, являясь врачом, мог беспрепятственно приходить в медучреждение и незаметно менять карты памяти в камере. Таким образом, ему удалось снять интимные сцены с участием женщины и ее коллеги. Этими кадрами он шантажировал потерпевшую, требуя выкуп в размере 2,6 миллиона рупий.

