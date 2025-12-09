Форма поиска по сайту

09 декабря, 12:11

Шоу-бизнес

Блогер Маш Милаш призналась, что ее на протяжении года преследует мужчина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mash_milash_hub

Блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова. – Прим. ред.) призналась, что ее на протяжении года преследует сталкер, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) знаменитости.

По ее словам, недавно этот мужчина подошел к ней в кафе во время завтрака и, несмотря на отказ, сел рядом. Тогда блогер начала снимать сталкера на видео.

"В процессе съемки я понимаю, что лицо его я уже видела полгода назад. Он приезжал ко мне летом, ходил за мной, искал меня. Он вычислил, где я живу, по моим видео. Потом он набрался смелости, подошел и сказал: "Я хочу с тобой встречаться", – рассказала она.

Блогер назвала ситуацию страшной, неприятной и ненормальной, а также подчеркнула, что не одна сталкивается с такой проблемой – ее подписчицы также часто пишут о случаях сталкинга.

"Некоторые мужчины пишут: "Молодец, красавчик, смелый. Не побоялся". Но это несмешно. Вы можете сами почитать истории девочек, которые пишут, что к ним приходят домой. Ко мне в прошлом году также приходил мужик домой", – поделилась Маш Милаш.

Она также подчеркнула, что такие люди не понимают слова "нет".

Ранее суд в США выдал временный запрет на преследование модели Кайи Гербер. Заявление в суд подала мать девушки, обеспокоенная поведением 35-летнего Дэниела Ли Шуновера. Мужчина неоднократно приезжал к их с мужем дому, искал ее дочь и однажды даже ночевал возле особняка.

шоу-бизнес

