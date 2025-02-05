Актер Юэн Макгрегор подал в суд на угрожавшую его семье сталкершу

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Шотландский актер Юэн Макгрегор подал в суд на поклонницу, которая преследовала его и угрожала его семье. Об этом пишет Daily Record.

Макгрегор объяснил, что сталкерша Анжелика Горенц преследует его с 2022 года. Девушка убеждена, что она была с ним в отношениях, но потом актриса Мэри Элизабет Уинстэд якобы "увела" у нее актера.

Сталкерша также заявляла о желании иметь детей от Макгрегора и требовала от него его биологический материал. Затем, в канун Рождества, Горенц якобы проникла в сад экс-жены актера Ив Мавракис. Позже женщина стала сравнивать себя с маньяком из сериала "Декстер", упоминала покупку снайперской винтовки, а также угрожала Макгрегору и его жене.

Суд уже предписал Горенц временный запрет на приближение к актеру, но мужчина планирует добиться полного судебного запрета на преследование в гражданском порядке в отношении себя, жены и детей.

Ранее депутаты ГД РФ внесли на рассмотрение законопроект, который может дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за преследование. Парламентарии предложили закрепить понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследователь", "жертва преследования" и установить основы правового регулирования борьбы со сталкингом. На сегодняшний день отдельного состава правонарушения за это преступление в России нет.

